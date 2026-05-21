Pieve Emanuele nuovo crollo in via Roma durante i lavori sul marciapiede

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pieve Emanuele, in via Roma, si è verificato un nuovo crollo durante i lavori di sistemazione di un marciapiede iniziati dopo un cedimento avvenuto due anni fa. I lavori erano stati programmati per riparare i danni già segnalati, ma durante le operazioni si è verificato un nuovo distacco della pavimentazione. L’incidente si è verificato il 21 maggio 2026, mentre gli operai erano impegnati nelle attività di riparazione. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pieve Emanuele (Milano)  21 maggio 2026 - Dovevano iniziare i lavori per sistemare il cedimento di un marciapiede avvenuto due anni fa, ma l’intervento si è trasformato in un nuovo problema.  È accaduto oggi in via Roma, dove erano previsti i lavori di sistemazione provvisoria del primo cedimento della tombinatura della roggia Corio. Problemi durante i lavori. Prima ancora dell’avvio del cantiere, in prossimità di una fermata Atm.  il camion della ditta incaricata è salito sul marciapiede, provocando un secondo crollo della pavimentazione e della tombinatura sottostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pieve emanuele nuovo crollo in via roma durante i lavori sul marciapiede
© Ilgiorno.it - Pieve Emanuele, nuovo crollo in via Roma durante i lavori sul marciapiede
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Crollo durante lavori abusivi: feriti 3 operai 'in nero'. Nei guai il proprietario, multe per 11mila euro | FOTOPoteva trasformarsi in una tragedia il crollo avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 aprile) in un immobile a San Felice a Cancello.

Pieve Emanuele piange Massera: l’artista che unì arte e impegno socialeLa comunità di Pieve Emanuele si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonio Massera, figura centrale della cultura e dell’impegno sociale locale, la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web