Pieve Emanuele nuovo crollo in via Roma durante i lavori sul marciapiede

A Pieve Emanuele, in via Roma, si è verificato un nuovo crollo durante i lavori di sistemazione di un marciapiede iniziati dopo un cedimento avvenuto due anni fa. I lavori erano stati programmati per riparare i danni già segnalati, ma durante le operazioni si è verificato un nuovo distacco della pavimentazione. L’incidente si è verificato il 21 maggio 2026, mentre gli operai erano impegnati nelle attività di riparazione. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui