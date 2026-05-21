Pieve Emanuele nuovo crollo in via Roma durante i lavori sul marciapiede
A Pieve Emanuele, in via Roma, si è verificato un nuovo crollo durante i lavori di sistemazione di un marciapiede iniziati dopo un cedimento avvenuto due anni fa. I lavori erano stati programmati per riparare i danni già segnalati, ma durante le operazioni si è verificato un nuovo distacco della pavimentazione. L’incidente si è verificato il 21 maggio 2026, mentre gli operai erano impegnati nelle attività di riparazione. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.
Pieve Emanuele (Milano) 21 maggio 2026 - Dovevano iniziare i lavori per sistemare il cedimento di un marciapiede avvenuto due anni fa, ma l’intervento si è trasformato in un nuovo problema. È accaduto oggi in via Roma, dove erano previsti i lavori di sistemazione provvisoria del primo cedimento della tombinatura della roggia Corio. Problemi durante i lavori. Prima ancora dell’avvio del cantiere, in prossimità di una fermata Atm. il camion della ditta incaricata è salito sul marciapiede, provocando un secondo crollo della pavimentazione e della tombinatura sottostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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