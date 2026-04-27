Crollo durante lavori abusivi | feriti 3 operai ' in nero' Nei guai il proprietario multe per 11mila euro | FOTO

Nel pomeriggio del 27 aprile si è verificato un crollo in un edificio a San Felice a Cancello, durante lavori eseguiti senza autorizzazione. Tre operai impiegati in attività irregolari sono rimasti feriti nell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno identificato il proprietario dell’immobile come responsabile. Sono state comminate multe per un totale di 11.000 euro.

Poteva trasformarsi in una tragedia il crollo avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 aprile) in un immobile a San Felice a Cancello. A intervenire sono stati i militari della Stazione locale dei Carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti dopo una segnalazione relativa al cedimento.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate B&b e hotel abusivi e con lavoratori in nero a Viterbo, 180mila euro di multeI controlli della Guardia di finanza hanno fatto emergere irregolarità fiscali e in materia di lavoro in 50 strutture ricettive Controlli della... Imprenditore nei guai per lavori abusivi nella Dora Riparia, movimentati 4000 mq di sabbia e ghiaiaÈ scattata una denuncia per lavori abusivi sul demanio idrico a Caselette nel mese di febbraio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Furti a raffica: ladri d’auto in azione lungo via Napoli; In fase di separazione, simula suicidio e poi si barrica in casa con lei: arrestato 49enne. Due carabinieri feriti. San Felice a Cancello, crollo durante lavori abusivi: operai in nero feriti, denunciato 28enneUn pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, tra macerie, irregolarità e condizioni di lavoro fuori da ogni regola. ilgiornalelocale.it Crolla solaio durante i lavori abusivi nel Casertano, nei guai 28enne di AcerraTre uomini sono rimasti feriti a San Felice a Cancello (Caserta) nel crollo del solaio di una palazzina in fase di ... internapoli.it Durante la notte si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato situato al civico 91 di Piazza de Nicola. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di scavo e messa in sicurez - facebook.com facebook