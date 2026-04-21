Pieve Emanuele piange Massera | l’artista che unì arte e impegno sociale

A Pieve Emanuele si stanno svolgendo i preparativi per l'ultimo saluto a Antonio Massera, riconosciuto artista e figura di spicco nel panorama culturale e sociale del paese. La cerimonia funebre è prevista per le 14 e raccoglie l’attenzione della comunità, che si riunisce per ricordare il contributo di Massera nel campo artistico e nel suo impegno civico.

La comunità di Pieve Emanuele si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonio Massera, figura centrale della cultura e dell’impegno sociale locale, la cui cerimonia funebre è programmata per le ore 14.30 di oggi presso la chiesa di Maria Immacolata, situata in piazza Puccini. Nato il 3 agosto 1936 a Napoli, l’artista aveva scelto il territorio pievese come dimora definitiva nel 1979, dopo un precedente soggiorno milanese iniziato nel 1969. Un lascito che ha trasformato il tessuto sociale tra arte e impegno. L’impronta lasciata da Massera nel comprensorio non si limita alla sola dimensione estetica, ma rappresenta un esempio di come la cultura possa farsi motore di aggregazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pieve Emanuele piange Massera: l’artista che unì arte e impegno sociale Notizie correlate Addio ad Al Festa: l’artista che unì cinema e fedeLa scomparsa di Alberto Festa, noto come Al, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità culturale laziale. Don Gilli, l’artista-sacerdote: 80 anni di fede, arte e impegnoUn Prete tra Fede e Arte: il Ricordo di Don Gianni Gilli, Scultore di Anime Don Gianni Gilli, figura emblematica del clero modenese e conosciuta come...