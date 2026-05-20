Voragine si apre in strada polizia municipale sul posto

A Napoli, in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, si è aperta una voragine in strada. La polizia municipale è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti o coinvolgimenti di mezzi. La voragine ha suscitato paura tra i residenti e chi transitava nella zona, ma al momento non ci sono altri dettagli sulle cause dell’apertura del buco nel manto stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui