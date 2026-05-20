Voragine si apre in strada polizia municipale sul posto
A Napoli, in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, si è aperta una voragine in strada. La polizia municipale è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti o coinvolgimenti di mezzi. La voragine ha suscitato paura tra i residenti e chi transitava nella zona, ma al momento non ci sono altri dettagli sulle cause dell’apertura del buco nel manto stradale.
Paura a Napoli, ma nessun ferito, per fortuna, in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, a causa di una voragine che ha rischiato di inghiottire mezzi o passanti.Chiusa la strada all'incrocio con via Pietro Castellino e via Ruoppolo.Sul posto la Polizia Municipale, i tecnici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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