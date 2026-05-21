Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble | La cosa importante è la nostra amicizia che ci lega
Due artisti della regione si sono riuniti recentemente, mettendo da parte le distanze accumulate nel tempo. Dopo diversi anni, hanno avuto l’occasione di incontrarsi di nuovo, condividendo un momento di confronto e amicizia. Entrambi sono riconosciuti per la loro carriera musicale e il loro legame personale, che hanno ribadito essere più importante di ogni altra considerazione. L’incontro ha suscitato interesse tra i loro fan e gli appassionati di musica locale.
Un incontro tra due artisti della nostra terra. Due professionisti della musica, che finalmente, dopo diversi anni, sono riusciti a incontrarsi nuovamente.Ognuno fa la sua strada, chi da una parte e chi dall’altra e, si sa, le occasioni di incontro sono sempre rare.Tuttavia, tra Piero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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