Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble | La cosa importante è la nostra amicizia che ci lega

Due artisti della regione si sono riuniti recentemente, mettendo da parte le distanze accumulate nel tempo. Dopo diversi anni, hanno avuto l’occasione di incontrarsi di nuovo, condividendo un momento di confronto e amicizia. Entrambi sono riconosciuti per la loro carriera musicale e il loro legame personale, che hanno ribadito essere più importante di ogni altra considerazione. L’incontro ha suscitato interesse tra i loro fan e gli appassionati di musica locale.

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