L’attaccante della Fiorentina e della nazionale ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, che si è conclusa con un punteggio di 2-0 a Bergamo. La squadra ha raggiunto la finale playoff per il Mondiale 2026. Kean ha espresso soddisfazione per il gol segnato, definendolo un momento che dà forza alla squadra, e ha sottolineato l’importanza di un obiettivo specifico.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kean alla Rai: «Meno male che è arrivato il gol, vittoria che ci dà forza. La cosa importante è una sola»

Articoli correlati

Zaccagni: il tifo è la forza che ci porta alla vittoriaIl capitano Mattia Zaccagni ha lanciato un appello diretto alla tifoseria prima dello scontro con il Milan allo Stadio Olimpico.

Leggi anche: Meno male che Sànchez c’è! Ma cosa accadrebbe se ci fosse il “Pedro italiano”?

Aggiornamenti e notizie su Kean alla Rai Meno male che è arrivato...

Argomenti discussi: Italia, Kean: Meno male che è arrivato il goal. Il pubblico ci ha spinto tanto; Italia batte Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean ci portano alla finale playoff per i Mondiali.

Italia, Kean: Meno male che è arrivato il goal. Il pubblico ci ha spinto tantoLe parole di Kean al termine della partita contro l'Irlanda del Nord. msn.com