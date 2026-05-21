Piccolo faro | il Consiglio di Stato blocca lo sgombero dei gestori

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere lo sgombero dei gestori di un piccolo faro, bloccando temporaneamente le operazioni dell’Autorità portuale. La decisione riguarda una società che aveva vinto la gara d’appalto, ma non può ancora subentrare nelle attività. La questione legale coinvolge il contrasto tra le parti e le procedure amministrative, con il tribunale amministrativo che ha stabilito di fermare l’azione di sgombero fino a nuove decisioni. La disputa si concentra sulla validità del contratto e sui tempi di subentro.

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? Domande chiave Chi ha vinto la battaglia legale contro l'Autorità portuale?. Perché la società vincitrice della gara non può subentrare subito?. Come influirà la decisione del 4 giugno sul destino del chiosco?. Cosa accadrà al punto di ritrovo tra Molo Italia e Passeggiata Morin?.? In Breve Gestori operativi tra Molo Italia e Passeggiata Morin fino al 4 giugno.. Società Tondo Gourmet respinta dal Consiglio di Stato dopo il ricorso al Tar.. Udienza decisiva fissata per il 4 giugno sul provvedimento cautelare.. Sgombero originariamente previsto dall'Autorità di sistema portuale entro il 18 maggio.. Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto che garantisce la permanenza dei gestori del Piccolo faro fino al 4 giugno, bloccando temporaneamente l’ordine di sgombero dell’area situata tra il Molo Italia e la Passeggiata Morin. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccolo faro: il Consiglio di Stato blocca lo sgombero dei gestori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The $200,000 Small-Town Secret: Corruption, Blackmail, and a Deadly Hunt for Cash! Sullo stesso argomento Castelporziano, il Consiglio di Stato blocca lo sgombero del chioscoIl Campidoglio aveva sollecitato il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore. Castello delle cerimonie: il Consiglio di Stato blocca la chiusura? Domande chiave Perché il Comune ha ordinato lo sgombero del celebre hotel? Come influirà la decisione del 4 giugno sul destino dei lavoratori? Chi...