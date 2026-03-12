Castelporziano il Consiglio di Stato blocca lo sgombero del chiosco

Il Consiglio di Stato ha deciso di bloccare lo sgombero del chiosco di Castelporziano, coinvolgendo la gestione di uno dei punti vendita nella località. L’atto riguarda l’impugnazione presentata dal vecchio gestore, che aveva perso l’assegnazione del chiosco a un’associazione sportiva dilettantistica. La questione si concentra sulla decisione di rimuovere la struttura e sulla successiva sospensiva decisa dall’organo giudiziario.

Il Campidoglio aveva sollecitato il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore. I giudici di Palazzo Spada non sono stati d'accordo La gestione dei chioschi di Castelporziano continua a regalare sorprese. Il vecchio gestore del terzo chiosco ha infatti impugnato l'assegnazione della struttura a un'associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.), trovando una sponda nel Consiglio di Stato. Palazzo Spada, con un'ordinanza approvata il 10 marzo, ha sospeso l'efficacia di una sentenza del TAR. In sostanza, il nuovo gestore, pur avendo vinto il bando, al momento non può subentrare. Il motivo è che "risulta fondata la censura volta a contestare la possibilità per l'A.

