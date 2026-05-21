Picchiata minacciata e trascinata per i capelli davanti al figlio | donna si nasconde tra le auto per sfuggire al compagno arrestato

Una donna è stata trovata nascosta tra le auto in sosta, in strada, visibilmente terrorizzata e in stato di shock. Secondo quanto ricostruito, era stata picchiata, minacciata e trascinata per i capelli davanti al figlio. L’uomo con cui aveva una relazione è stato arrestato dopo aver provocato questa scena violenta. La donna aveva cercato di sfuggire al compagno, nascondendosi tra le vetture per mettersi in salvo. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto.

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