Picchiata minacciata e trascinata per i capelli davanti al figlio | donna si nasconde tra le auto per sfuggire al compagno arrestato
Una donna è stata trovata nascosta tra le auto in sosta, in strada, visibilmente terrorizzata e in stato di shock. Secondo quanto ricostruito, era stata picchiata, minacciata e trascinata per i capelli davanti al figlio. L’uomo con cui aveva una relazione è stato arrestato dopo aver provocato questa scena violenta. La donna aveva cercato di sfuggire al compagno, nascondendosi tra le vetture per mettersi in salvo. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto.
È stata trovata nascosta tra le auto in sosta, in strada, in stato di shock e visibilmente terrorizzata. Cercava rifugio fuori casa per sfuggire alle aggressioni del compagno. È questo il quadro ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Taormina nella notte a Gaggi, dove un uomo di 35 anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
For 15 years, she disguised as a boy to protect her brother—now he returns as a CEO to save her!
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