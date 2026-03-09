Festa della Donna choc a Giugliano | trascinata per i capelli e picchiata fuori dalla discoteca dal compagno ubriaco

Durante la notte della Festa della Donna a Giugliano, una donna è stata trascinata per i capelli e picchiata fuori da una discoteca dal suo compagno, visibilmente ubriaco. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, che hanno assistito alla violenza senza intervenire. La donna è stata accompagnata via da alcuni presenti, mentre il suo aggressore si è allontanato subito dopo.

Cosa è successo nella discoteca di Giugliano nella notte della Festa della Donna. Doveva essere una notte di festa. Musica alta, centinaia di ragazzi e ragazze che ballano, luci colorate e bicchieri che tintinnano al ritmo della pista. Ma in mezzo a quel caos di divertimento si consuma un incubo che nessuno sembra vedere. Accade a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, nella notte dell' 8 marzo, la giornata simbolo dedicata alle donne. Tra la folla c'è una donna di 35 anni che si aggira visibilmente spaventata tra i tavoli della discoteca. Il suo compagno, 42 anni, è ubriaco e la osserva da lontano con lo sguardo torvo. Poi, improvvisamente, la situazione precipita.

Presa a morsi e trascinata per i capelli fuori dalla discoteca dal compagno: salvata dai carabinieriAncora un episodio di violenza nei confronti delle donne: una 35enne è stata picchiata dal compagno a calci e pugni.

Reggio Emilia, donna segregata e picchiata dal compagno: arrestato un 34ennePer mesi avrebbe vissuto in una condizione di paura e sottomissione, tra aggressioni fisiche e verbali, costrizioni sessuali e umiliazioni quotidiane.

