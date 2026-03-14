Modena nasconde l' hashish tra i capelli ma viene tradito da una segnalazione al 112 | arrestato 27enne

A Modena, un uomo di 27 anni gambiano è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato segnalato al 112. Durante un controllo in zona Novi Sad, i militari hanno trovato l’uomo con dell’hashish nascosto tra i capelli e hanno sequestrato anche una somma di denaro e un coltello. L’arrestato è stato portato in caserma e sono in corso le procedure di identificazione.

Un arresto e una denuncia è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nel pomeriggio dell’11 marzo a Modena. Un cittadino gambiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in zona Novi Sad per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato disposto nell’ambito di un’intensificazione dei controlli voluta dal Questore Lucio Pennella per contrastare il crimine diffuso nelle aree più sensibili del capoluogo. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio dell’11 marzo, intorno alle ore 15. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, nasconde l'hashish tra i capelli ma viene tradito da una segnalazione al 112: arrestato 27enne Articoli correlati Pusher tradito da un guanto: tenta di gettare la droga ma viene arrestatoPontedera, 8 gennaio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino straniero... Chiama il 112 per chiedere aiuto, ma viene arrestatoNella mattinata di sabato 3 gennaio i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in esecuzione ad un mandato di cattura internazionale un... Tutto quello che riguarda Modena nasconde l'hashish tra i capelli... Argomenti discussi: Sequestrato hashish nei centri d’accoglienza. Nasconde l'hashish negli slip, arrestato 22enne a PadovaUn uomo di 22 anni è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì 4 dicembre dalla polizia di Stato a Padova per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, cittadino del Burkina Faso, è ... ansa.it Crema, nasconde negli slip un panetto di hashish da un ettoCrema (Cremona), 6 dicembre 2025 – Un panetto di hashish da un etto nascosto nelle mutande. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di ... ilgiorno.it