Disabilità il consiglio comunale approva il regolamento per il rilascio del Cude e l’assegnazione degli stalli di sosta personalizzati

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato una delibera il 10 aprile che riguarda il regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, conosciuto come Cude, e per l’assegnazione degli stalli di sosta riservati. La decisione riguarda le modalità di richiesta e di assegnazione di questi permessi e posti riservati, con l’obiettivo di regolamentare l’uso e la concessione delle autorizzazioni.

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato, nella seduta di venerdì 10 aprile, la delibera relativa al regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo (cude) e all’assegnazione degli stalli di sosta personalizzati. Il polo civico teatino, attraverso la capogruppo in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamentoAumentano (poco) le licenze in Terraferma (+3), calano al Lido (-3), regole più stringenti. Il Comune cancella 19 stalli 'personalizzati' riservati per la sosta ai disabiliDal monitoraggio sui requisiti per l'ottenimento dei posti auto della polizia municipale i beneficiari sono risultati deceduti o trasferiti Il...