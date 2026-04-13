Disabilità il consiglio comunale approva il regolamento per il rilascio del Cude e l’assegnazione degli stalli di sosta personalizzati

Da chietitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato una delibera il 10 aprile che riguarda il regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, conosciuto come Cude, e per l’assegnazione degli stalli di sosta riservati. La decisione riguarda le modalità di richiesta e di assegnazione di questi permessi e posti riservati, con l’obiettivo di regolamentare l’uso e la concessione delle autorizzazioni.

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato, nella seduta di venerdì 10 aprile, la delibera relativa al regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo (cude) e all’assegnazione degli stalli di sosta personalizzati. Il polo civico teatino, attraverso la capogruppo in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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