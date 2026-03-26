A Mesagne si registrano frequentemente episodi di sosta non autorizzata nei pressi della farmacia Cavaliere-Rizzo, in piazza Giuseppe Garibaldi, vicino alla cosiddetta “porta piccola”. In alcuni casi, si sono verificati parcheggi anche di veicoli di proprietà comunale su gli stalli destinati alle farmacie, creando situazioni di disagio per gli utenti.

MESAGNE - Sosta selvaggia e parcheggi non autorizzati. Episodi che accadono frequentemente a Mesagne vicino alla farmacia Cavaliere-Rizzo, in piazza Giuseppe Garibaldi, nei pressi della cosiddetta “porta piccola”. Lì dove il Comune ha destinato alcuni posti auto gratuiti esclusivamente ai clienti dell'esercizio. Questi si trovato contrapposti a una serie di stalli, per usufruire dei quali, invece, è necessario il pagamento di un ticket orario. Accade quotidianamente, però, che qualcuno, per non pagare, parcheggi il proprio veicolo nei posti auto destinati alla farmacia, senza essere cliente. Talvolta per motivi imprecisati e in alcune occasioni, semplicemente, per andare al bar. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Sosta selvaggia su stalli per farmacia: parcheggiata anche auto del Comune

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