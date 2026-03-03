Il Ministro Matteo Piantedosi ospite a FarWest per parlare di sicurezza nelle città

Il Ministro Matteo Piantedosi sarà ospite questa sera a FarWest, il programma di approfondimento in onda su Rai 3. Durante la puntata, si discuterà di questioni legate alla sicurezza nelle città italiane. La trasmissione tornerà in onda dopo la pausa della settimana precedente, con Salvo Sottile che conduce l’appuntamento di martedì 3 marzo.

Dopo la pausa della scorsa settimana, Salvo Sottile torna questa sera, martedì 3 marzo, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di approfondimento del martedì sera di Rai 3.

Piantedosi promuove le zone rosse per la sicurezza nelle città: «Ora una legge per renderle stabili»

