Nuova protesta al Pilastro | attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei Bambini

Nuova protesta al Pilastro, dove attivisti in resistenza passiva si sono radunati davanti al cantiere del Museo dei Bambini. La presenza di manifestanti ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine, mentre la discussione sul progetto “Futura” resta al centro delle tensioni nel quartiere. La protesta si è svolta questa mattina senza episodi di violenza, ma con un forte presidio pacifico.

Bologna, 11 marzo 2026 – Un'altra mattinata di tensione all'orizzonte del Pilastro. La tregua, se mai c'è stata, è durata pochissimo: le polemiche attorno al progetto 'Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine' continuano a infiammare il quartiere. Nelle prime ore di oggi, una ventina di attivisti, radunatisi davanti al cantiere, mantiene costante il livello della protesta. L'obiettivo del gruppo è stato fin da subito quello di intralciare fisicamente i lavori, cercando di bloccare l'accesso al cantiere da parte degli operai incaricati di portare avanti l'opera. Poi gli attivisti si sono seduti davanti al cantiere, in resistenza passiva.