Collega-Menti al festival dell' Università si parlerà di benessere mentale
Durante il festival dell'università, si terrà un incontro dedicato al benessere mentale degli studenti. Si discuterà degli effetti dello stress causato da studio e lavoro, del sovraccarico digitale e della sensazione di smarrimento che può derivare da questi fattori. L’evento mira a affrontare le problematiche legate alla salute mentale in ambito accademico e a promuovere un confronto tra studenti e professionisti del settore. L’obiettivo è offrire spazi di ascolto e condivisione su questi temi.
Lo stress legato a studio e lavoro, l’ombra del sovraccarico digitale e la costante sensazione di essere “fuori asse” a livello mentale. Quando si chiede ai cittadini cosa li mandi maggiormente in crisi, il 46,6 per cento punta il dito senza esitazione contro lo stress professionale o accademico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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