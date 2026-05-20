Collega-Menti al festival dell' Università si parlerà di benessere mentale

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il festival dell'università, si terrà un incontro dedicato al benessere mentale degli studenti. Si discuterà degli effetti dello stress causato da studio e lavoro, del sovraccarico digitale e della sensazione di smarrimento che può derivare da questi fattori. L’evento mira a affrontare le problematiche legate alla salute mentale in ambito accademico e a promuovere un confronto tra studenti e professionisti del settore. L’obiettivo è offrire spazi di ascolto e condivisione su questi temi.

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Lo stress legato a studio e lavoro, l’ombra del sovraccarico digitale e la costante sensazione di essere “fuori asse” a livello mentale. Quando si chiede ai cittadini cosa li mandi maggiormente in crisi, il 46,6 per cento punta il dito senza esitazione contro lo stress professionale o accademico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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