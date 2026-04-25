25 Aprile Quartapelle Pd | Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico Ne chiederemo conto a Piantedosi

In occasione del 25 aprile, un’esponente del Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione dell’ordine pubblico durante le celebrazioni. Ha dichiarato che si tratta di una ferita profonda e ha affermato che il Governo ha responsabilità nella mancata garanzia di un’adeguata organizzazione. La parlamentare ha annunciato che chiederà spiegazioni all’attuale ministro dell’interno.

“Penso che sia una ferita profonda, c’è una responsabilità del Governo che non ha garantito una corretta gestione dell’ordine pubblico”. Così la deputata dem Lia Quartapelle dopo l’allontanamento della Brigata Ebraica dal corteo del 25 Aprile a Milano. “Nella città medaglia d’oro alla Resisistenza, non possono sfilare in sicurezza le persone che portano i simboli ebraici, la Stella di David 81 anni dopo la Liberazione. È gravissimo che il Governo non abbia predisposto un vero dispositivo per permettere la sfilata in sicurezza. Ne chiederemo conto al ministro Piantedosi”. Questo articolo 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” Notizie correlate Leggi anche: Offese sessiste alla partita: "Chiederemo conto ai dirigenti dell’accaduto" “Cesena è sicura, i dati smentiscono gli annunci”: il Pri attacca Cesena Siamo Noi sulla gestione dell'ordine pubblicoIl tema della sicurezza urbana accende lo scontro politico a Cesena, trasformandosi in un botta e risposta tra la lista civica Cesena Siamo Noi e la... Contenuti di approfondimento 25 Aprile, Quartapelle (Pd): Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a PiantedosiPenso che sia una ferita profonda, c’è una responsabilità del Governo che non ha garantito una corretta gestione dell’ordine pubblico. Così la deputata dem ... lapresse.it I giovani di Forza Italia: «Il 25 Aprile in piazza con Pd e Anpi: noi antifascisti, sbagliato lasciare questo valore solo alla sinistra»Andrea Ninzoli, presidente degli azzurri in Lombardia, e la Liberazione: «Noi lontani dalla destra estrema. Silvio Berlusconi? Approverebbe. Ha sempre fatto scelte coraggiose» ... corriere.it