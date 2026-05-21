Piano paesaggistico regionale la proposta dell' Ordine degli architetti di Avellino

L’Ordine degli Architetti di Avellino ha inviato alla Regione Campania, alla Provincia di Avellino e ai Comuni irpini un documento di indirizzo riguardante il Piano Paesaggistico Regionale. La comunicazione riguarda le linee guida e le proposte relative alla pianificazione del territorio in regione. La trasmissione si inserisce nel percorso di confronto tra enti locali, istituzioni e professionisti coinvolti nel processo di definizione del piano. Al momento non sono state rilasciate ulteriori dettagli sulla proposta stessa.

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