Addio a Raffaello Frasca docente ed ex presidente dell' Ordine degli architetti di Palermo

È scomparso a Palermo Raffaello Frasca, architetto e docente, noto anche per aver ricoperto la carica di presidente dell'Ordine degli architetti della città. La sua morte ha causato dolore tra colleghi e studenti, che lo ricordano per il suo impegno professionale e la dedizione all'insegnamento. La notizia ha fatto il giro del mondo accademico e dell’architettura siciliana, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e collaborato con lui.

Professore associato nel capoluogo, a Enna e ad Agrigento, si è distinto per il sostegno alla riforma della professione e per l'aumento dei concorsi di progettazione. Aveva 77 anni Lutto nel mondo accademico e dell'Architettura siciliana: si è spento a Palermo l'architetto Raffaello Frasca. Nato a Ragusa il 7 ottobre 1948, è stato un esponente di rilievo dell'Ordine professionale, ricoprendo la carica di presidente dell'Ordine degli Architetti del capoluogo siciliano. Al 2011 risale invece la sua elezione al Consiglio Nazionale degli Architetti. Durante la sua presidenza, nel 2008, si è distinto per il sostegno alla riforma della professione, e per l'aumento dei concorsi di progettazione, tesi sostenuta in particolar modo durante il congresso nazionale svoltosi proprio a Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, morto Raffaello Frasca: fu presidente dell’Ordine degli ArchitettiLutto nel mondo accademico e dell’Architettura siciliana: si è spento a Palermo l’architetto Raffaello Frasca.

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