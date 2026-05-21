Piacenza oltre | Tarasconi la figura giusta per guidare la città altri 5 anni
Piacenza Oltre ha annunciato il proprio sostegno alla ricandidatura dell'attuale sindaca per le prossime elezioni amministrative previste nel 2027. L'organizzazione ha espresso fiducia nella figura dell'attuale prima cittadina, ritenendola adatta a guidare la città per altri cinque anni. La decisione di supportare la ricandidatura è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La campagna elettorale per la guida del municipio si avvicina e le prossime settimane definiranno gli schieramenti ufficiali.
«Katia Taraconi la figura giusta per guidare la città altri 5 anni». A intervenire sostegno della ricandidatura dell'attuale prima cittadina, alle prossime elezioni amministrative (data 2027), è Piacenza Oltre. «Cinque anni fa - scrive l'associazione - abbiamo scelto di sostenere un progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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