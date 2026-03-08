Elezioni comunali il Pli apre a Giusi Princi | Figura autorevole per guidare la città

Il Partito liberale italiano di Reggio Calabria ha espresso interesse per la candidatura a sindaco di Giusi Princi, l’europarlamentare. La sezione locale ha commentato che la considera una figura autorevole per guidare la città. La proposta è arrivata in un momento in cui si discute delle prossime elezioni comunali e della possibilità di un suo coinvolgimento nella corsa elettorale.

Per il partito di Reggio Calabria: "La città ha bisogno di una guida capace di restituirle centralità politica, credibilità istituzionale e prospettiva europea" Il Partito liberale italiano, sezione di Reggio Calabria guarda con interesse e favore alla possibile candidatura a sindaco dell'europarlamentare Giusi Princi. "In una fase decisiva per il futuro della città, - si legge in una nota - riteniamo che la sua figura rappresenti una delle espressioni più autorevoli e credibili del centrodestra reggino. Per il Pli una candidatura come quella di Giusi Princi potrebbe rappresentare una proposta forte e qualificata per guidare Reggio Calabria in una nuova stagione amministrativa.