Punti di svolta Alessandro Onorato con la Civica Tarasconi a Piacenza

“Punti di svolta”, ciclo di appuntamenti promosso da “Lista Civica Per Piacenza”, pensato per orientarsi tra le trasformazioni della politica, è in programma giovedì 30 aprile alle ore 18 presso l’ex chiesa di San Cristoforo, in via Gregorio X numero 19 a Piacenza. Ospite dell’incontro sarà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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