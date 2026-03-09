Mercati nel panico per la guerra in Iran | petrolio sopra i 100 dollari borse europee in rosso

I mercati internazionali sono in forte agitazione a causa del conflitto in Iran, con il prezzo del petrolio che supera i 100 dollari al barile e le borse europee chiudono in perdita. Le principali piazze finanziarie registrano cali significativi, mentre gli investitori restano in attesa di sviluppi sulla situazione militare nel paese. La tensione geopolitica continua a influenzare l’andamento delle transazioni globali.

Milano, 9 febbraio 2026 – Nuova giornata difficile per i mercati internazionali, con le Borse europee in netto calo mentre la guerra in Iran entra nella sua seconda settimana senza segnali concreti di de-escalation. A pesare sono soprattutto l’impennata del petrolio oltre i 100 dollari al barile, il rialzo del gas naturale e il timore crescente che il conflitto possa trasformarsi in uno shock energetico più duraturo. Il quadro è aggravato dalla scelta di Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema dell’Iran dopo la morte di Ali Khamenei. Secondo Reuters, la sua nomina rafforza la linea più dura del regime e riduce ulteriormente le possibilità di una rapida soluzione diplomatica, alimentando così la pressione su energia, inflazione e mercati finanziari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

