Borse di oggi martedì 7 aprile | Il petrolio ancora caro 110 dollari Borse europee in rialzo | stanotte scade l’ultimatum di Trump all’Iran

Le borse europee registrano segnali di rialzo nella giornata di martedì 7 aprile, mentre il prezzo del petrolio si mantiene intorno ai 110 dollari al barile. La giornata è caratterizzata da una certa volatilità sui mercati finanziari e nelle quotazioni delle materie prime, con l’attenzione rivolta anche alla scadenza dell’ultimatum di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Finora «nessuno Stato membro» della Ue ha richiesto alla Commissione Europea l’applicazione della clausola nazionale di salvaguardia del Patto di stabilità per «mitigare» l’impatto della crisi energetica determinata dall’attacco all’Iran di Usa e Israele. Lo dice il portavoce dell’esecutivo Ue Balasz Ujvari, a Bruxelles durante il briefing. Accelera Piazza Affari a metà mattinata. L’indice Ftse Mib arriva a guadagnare l’1% %, spinto al rialzo da St (+5,5%) e Inwit (+4%). Acquisti anche sul Cac di Parigi (+1,2%), sul Dax di Francoforte (+0,7%), sull’Aex di Amsterdam (+0,8%). Bene anche l’Ibex di Madrid (+0,6%) e il Ftse 100 di Londra (+0,3%). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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