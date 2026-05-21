Petrillo all’Unige | ‘Brutale non riconoscere il merito di Montefalcone

Un ricercatore ha espresso preoccupazione riguardo alla burocrazia dell'università, sostenendo che questa ostacola l’innovazione scientifica. In un intervento pubblico, ha criticato la mancata riconoscenza del merito di un collega, definendo questa situazione “brutale”. La discussione si concentra sulle modalità con cui le normative interne e le procedure amministrative possono influire sul riconoscimento del lavoro e dei risultati dei ricercatori. La questione riguarda anche il rapporto tra regolamenti e valorizzazione delle competenze nel settore accademico.

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