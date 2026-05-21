Pet Therapy | la medicina naturale del legame interspecie

Sempre più studi evidenziano come il contatto con gli animali possa influenzare positivamente il benessere delle persone. La pet therapy, praticata in vari contesti clinici e sociali, utilizza questa relazione per favorire il miglioramento di pazienti con diverse condizioni. Questa forma di intervento si basa sull’interazione tra esseri umani e animali, senza ricorrere a farmaci o trattamenti invasivi. È una pratica che si è diffusa in molte strutture sanitarie e riabilitative, dove viene impiegata come complemento alle terapie tradizionali.

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L’idea che gli animali possano farci stare bene non è certo una novità per chiunque abbia mai condiviso la casa con un cane o un gatto. Tuttavia, negli ultimi decenni, quello che un tempo era considerato un semplice “effetto affettivo” è diventato una vera e propria disciplina medica e psicologica. Conosciuta scientificamente come Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), la Pet Therapy è oggi integrata nei protocolli di cura di ospedali, case di riposo, scuole e centri di riabilitazione in tutto il mondo. Non si tratta di una terapia alternativa che mira a sostituire la medicina tradizionale, ma di un coadiuvante straordinario. La presenza di un animale addestrato è in grado di accelerare il recupero clinico, ridurre la percezione del dolore e abbattere le barriere psicologiche che spesso ostacolano le cure mediche ed educative. 🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - Pet Therapy: la medicina naturale del legame interspecie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Health Link Between You and Your Pet with Dr. Marlene Siegel | Jane Hogan Sullo stesso argomento Alla Psichiatria del Meyer arriva Pitagora, il primo gatto in corsia per la pet therapyFirenze, 2 maggio 2026 – Rosso, affettuosissimo e instancabile dispensatore di fusa. Carcere di Taranto, pet therapy e formazione: presentati gli esiti del progettoTarantini Time QuotidianoSi è tenuta nella Casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto la conferenza stampa di presentazione dei risultati del... Medici di PS. Meno stress con pochi minuti di pet therapyNon solo per i pazienti. La pet therapy è efficace anche per medici e infermieri che lavorano in condizioni estremamente stressanti, come quella del Pronto Soccorso. Pochi minuti con un cane ... quotidianosanita.it Gli animali come medicina La pet-therapy ha casaSAN SEVERO - Gli animali ci aiutano a guarire. Parte in città un progetto di Pet Therapy. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la concessione in comodato gratuito dei locali di via Tanaro ... lagazzettadelmezzogiorno.it