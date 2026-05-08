Carcere di Taranto pet therapy e formazione | presentati gli esiti del progetto

Nella casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto si è svolta una conferenza stampa per illustrare i risultati di un progetto di pet therapy dedicato a detenuti con fragilità psichiche. L’iniziativa ha coinvolto attività di formazione e interventi assistiti con animali, con l’obiettivo di supportare il benessere dei partecipanti. Sono stati condivisi i riscontri ottenuti e le modalità di svolgimento del progetto.

Tarantini Time Quotidiano Si è tenuta nella Casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto di pet therapy rivolto a detenuti con fragilità psichiche. All’incontro hanno partecipato il direttore dell’istituto Luciano Mellone, il segretario generale di Confcooperative Taranto Carlo Martello, il presidente del WWF Taranto Giovanni De Vincetiis, rappresentanti del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL e il garante regionale dei detenuti Pitro Rossi, oltre a esponenti delle istituzioni locali. L’iniziativa è nata dalla proposta di Confcooperative Taranto ed è stata realizzata con la collaborazione della direzione del carcere, del Dipartimento di Salute Mentale e del WWF Taranto, soggetti coinvolti per competenze tecniche e operative.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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