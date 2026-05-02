Alla Psichiatria del Meyer arriva Pitagora il primo gatto in corsia per la pet therapy

Da lanazione.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Pediatria dell'ospedale Meyer di Firenze è arrivato Pitagora, un gatto rosso che partecipa a un progetto di pet therapy. Questa mattina ha varcato per la prima volta la soglia della struttura, diventando il primo felino a entrare ufficialmente in corsia nell’ambito di questa iniziativa. Pitagora si distingue per il suo carattere affettuoso e la costante presenza, che mira a favorire il benessere dei pazienti pediatrici.

Firenze, 2 maggio 2026 – Rosso, affettuosissimo e instancabile dispensatore di fusa. Questa mattina il gatto Pitagora ha compiuto un’impresa destinata a passare alla storia del pediatrico fiorentino: è il primo felino a varcare la soglia del Meyer nell’ambito di un progetto di Pet therapy. Il simpatico micio, che fa parte della scuderia a quattro zampe dell’associazione Antropozoa, ha trascorso un paio d’ore in uno dei reparti più delicati: quello destinato ai pazienti e alle pazienti della Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Pet therapy: il Meyer pioniere in Italia Grazie al supporto della Fondazione Meyer e ad una intuizione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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