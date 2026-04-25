Peschiera Borromeo il corpo carbonizzato di una donna trovato in un capannone industriale

Peschiera Borromeo, 25 aprile 2026 – Il corpo di una donna, completamente carbonizzato, è stato rinvenuto all’interno di un capannone industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e accertare le cause del incendio. La scena è stata transennata e il reperto è stato sottoposto a sequestro.

Peschiera Borromeo (Milano), 25 aprile 2026 – Il cadavere carbonizzato di una donna, non ancora identificata, è stato trovato tra i capannoni di una zona industriale di Peschiera Borromeo, Comune dell'hinterland milanese est, non lontano dall’aeroporto di Linate e dall’Idroscalo, nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Milano. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un gesto tragico. A notare il corpo sarebbe stato un vigile del fuoco libero dal servizio, attirato nella zona industriale di via Giusti da una colonna di fumo nero causata dal rogo di un autocarro. Inutili i tentativi di salvare la donna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peschiera Borromeo, il corpo carbonizzato di una donna trovato in un capannone industriale Notizie correlate Tragedia alle porte di Milano: trovato un corpo carbonizzato di una donnaIl corpo carbonizzato di una donna (per il momento non è ancora stata identificata) è stato trovato in via Giusti a Peschiera Borromeo (hinterland... Sanza: anziano carbonizzato, corpo trovato dopo una settimanaUn dramma silenzioso ha colpito il centro storico di Sanza, dove un uomo di 68 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sanità a Peschiera Borromeo, la maggioranza replica: Non è mai stata una vera Casa di Comunità, servono risorse strutturali. Tragedia alle porte di Milano: trovato un corpo carbonizzato, si indagaÈ successo a Peschiera Borromeo nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ... milanotoday.it Cadavere carbonizzato di una donna trovato tra i capannoni, l'allarme di un vigile del fuoco (fuori servizio): inutili i tentativi di salvarlaIl cadavere carbonizzato di una donna, non ancora identificata, è stato trovato tra i capannoni di una zona industriale di Peschiera Borromeo, comune dell'hinterland ... leggo.it