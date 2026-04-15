Recentemente, il musicista ha riacceso le discussioni sui giovani, affermando che sono confusi, manipolati e incapaci di comprendere appieno il concetto di libertà. Ha inoltre criticato le generazioni più anziane, sostenendo che i cinquantenni sono più lucidi, mentre ha lanciato dure accuse nei confronti di presunti

“I ragazzi sono incapaci di concepire la libertà in ogni sfera: dalla loro vita, dall’arte, alla politica, alla filosofia, alle relazioni. Noi cinquantenni di oggi siamo i più lucidi di tutti, siamo le guide morali, i maestri”. Sono state queste le parole pronunciate da Morgan in occasione della quarta reunion dei Bluvertigo. Collettivo che, martedì 14 aprile, si è esibito all’Alcatraz di Milano, registrando sold out al botteghino. “Esseri umani”, questo il nome del live, ha ripercorso la discografia della band monzese: dall’esordio con “Acidi e basi” (1995), al passaggio intermedio con “Metallo non metallo ” (1997), fino ad arrivare al loro album più completo, “Zero” (1999).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I ragazzi oggi sono confusi, sbandati, manipolati. I boomer non capiscono una minc**a, noi 50enni siamo i più lucidi. I rettiliani si nascondono o sono brutti o non hanno i cogl***i”: Morgan riaccende i Bluvertigo

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