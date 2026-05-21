A Pescara si festeggiano trent’anni di animazione con un evento che mette in mostra artisti internazionali e un riconoscimento speciale alle icone di Disney. La città ospita esposizioni dedicate agli illustratori provenienti da vari paesi, alcuni dei quali sono noti per il loro contributo nel campo dell’animazione. Durante la manifestazione, verrà consegnato un premio alla carriera a figure riconosciute per il loro lavoro nel cinema d’animazione, con un’attenzione particolare alle creazioni Disney.

? Domande chiave Chi sono gli illustratori internazionali che animeranno le mostre a Pescara?. Quali icone del cinema Disney riceveranno il premio alla carriera?. Come integrano il festival i mondi di Roblox e Pokémon?. Dove si possono scoprire le visioni tolkeniane e l'universo di Corto Maltese?.? In Breve Kirk Wise e Don Daglow riceveranno i premi Pulcinella durante l'evento.. Mostre dedicate a Tolkien, Corto Maltese e Dylan Dog animeranno Pescara.. Alessandro Rak riceverà il premio Sergio Bonelli in collaborazione con l'editore.. Il festival si svolge dal 27 al 30 maggio presso l'Aurum.. Dal 27 al 30 maggio Pescara ospiterà la trentunesima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all’animazione e ai linguaggi transmediali promosso dalla Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara celebra 30 anni di animazione: il Belgio è l’ospite d’onore

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