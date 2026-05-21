Pesaro non gli bastava il massaggio tantrico ma pretendeva sesso orale | 20 telefonate al giorno 38enne sotto accusa per stalking
Un uomo di 38 anni è stato chiamato a comparire in tribunale con l’accusa di stalking. Secondo quanto emerso, avrebbe effettuato circa venti chiamate telefoniche al giorno rivolte a una donna, chiedendo anche sesso orale oltre a un massaggio tantrico. La vicenda si è sviluppata a Pesaro, dove le autorità hanno avviato un procedimento legale nei confronti dell’uomo, che si trova ora davanti al giudice.
PESARO Oltre al massaggio tantrico pretendeva ben altro, finisce davanti al giudice con l’accusa di stalking. E’ la storia di un 38enne, libero professionista, che aveva contattato una massaggiatrice tramite un annuncio on line. La donna, una 40enne, offriva in un centro massaggi un’esperienza tantrica. Si tratta di una pratica olistica e meditativa che mira a risvegliare l'energia vitale, sciogliere le tensioni emotive e favorire il riequilibrio psicofisico attraverso la respirazione e il contatto tra i corpi. L’ossessione Ma l’uomo non voleva solo sincronizzare i respiri e avere un contato fisico legato alla pratica olistica. Pensava di potersi spingere oltre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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