Pesaro non gli bastava il massaggio tantrico ma pretendeva sesso orale | 20 telefonate al giorno 38enne sotto accusa per stalking

Un uomo di 38 anni è stato chiamato a comparire in tribunale con l’accusa di stalking. Secondo quanto emerso, avrebbe effettuato circa venti chiamate telefoniche al giorno rivolte a una donna, chiedendo anche sesso orale oltre a un massaggio tantrico. La vicenda si è sviluppata a Pesaro, dove le autorità hanno avviato un procedimento legale nei confronti dell’uomo, che si trova ora davanti al giudice.

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