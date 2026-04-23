Minacce su TikTok e 26 telefonate minatorie in pochi minuti alla ex | 27enne patteggia l' accusa di stalking

Un giovane di 27 anni di Bastia Umbra ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione con l’accusa di stalking. Le autorità hanno raccolto prove di minacce tramite TikTok e di 26 telefonate minatorie fatte alla ex nei minuti immediatamente precedenti. L’uomo era difeso dall’avvocato Gianni Dionigi e la sentenza è stata concordata con il giudice.

Un 27enne di Bastia Umbra, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, ha patteggiato un anno e 8 mesi di reclusione per stalking.L’uomo era accusato di avere “con condotte reiterate di minaccia e molestia”, cagionato alla ex fidanzata e “al padre di lei”, un “persistente e grave stato di ansia e timore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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