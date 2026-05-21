A Perugia, le trattative per la definizione dell'area tecnica del club continuano a prolungarsi, rallentando la conferma di eventuali cambiamenti o conferme di staff. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le decisioni e si aspetta ancora un approfondimento che possa chiarire la situazione. La situazione attuale rimane incerta e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Ci sarà ancora bisogno di tempo per avere il quadro preciso di quella che sarà l’area tecnica del Perugia. La società si prende altri dieci giorni. Le trattative in corso frenano le decisioni. Solo a fine mese, Hernan Borras scioglierà le riserve, soprattutto per quanto riguarda Riccardo Gaucci con il quale continuano gli incontri ma senza arrivare alla fumata bianca. Discorso parzialmente differente quello che riguarda Giovanni Tedesco. Il tecnico ha ricevuto una proposta, la stessa della passata stagione, con la possibilità di inserire una figura all’interno dello staff tecnico. Ancora non c’è nulla di firmato, ma l’allenatore biancorosso vorrebbe definire prima del suo ritorno a Malta, nel fine settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, la società prende ancora tempo. Le trattative frenano la conferma di Gaucci

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