Perugia Gaucci tiene alta l’attenzione Confronto con la squadra alla ripresa

A Perugia, la società biancorossa ha organizzato un confronto con la squadra alla ripresa degli allenamenti dopo il pareggio nel derby. La squadra si è confrontata con i dirigenti, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione, anche se la salvezza sembra ormai vicina. La società, però, ha manifestato la volontà di migliorare le prestazioni e di puntare a risultati più convincenti.

Non c’è tempo per rilassarsi. In casa biancorossa il pareggio nel derby non accontenta. La salvezza è sì ad un passo, ma la società di Pian di Massiano chiede di più. Chiede di non abbassare la guardia in vista delle ultime due partite di campionato, sabato in casa con il Campobasso e all’ultimo turno in casa del Forlì. Già, perché le note e tristi vicende legate alla Ternana potrebbero aprire anche scenari differenti. Nel dubbio, in attesa di conoscere quelli che saranno i risvolti (già oggi se ne dovrebbe sapere di più) a Pian di Massiano non vogliono che l’attenzione cali, innanzitutto perché manca poco ma per la salvezza matematica serve ancora un punto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, Gaucci tiene alta l’attenzione. Confronto con la squadra alla ripresa Leggi anche: Grifo, per Tedesco un doppio confronto. Prima con Gaucci e poi con la squadra Leggi anche: Sall non riesce a incidere. Rossini tiene alta la squadra