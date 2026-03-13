i lavori grafici degli studenti nella galleria a cielo aperto

Gli studenti hanno esposto i loro lavori grafici nella galleria a cielo aperto di via Pier Maria Caporali a Cesena. L’evento si inserisce nel programma del ‘Marzo delle donne’, e ha portato in strada le creazioni artistiche realizzate dagli studenti. La mostra si svolge all’aperto, coinvolgendo passanti e residenti nel quartiere. La galleria si presenta ora come un luogo di espressione e confronto pubblico.

La galleria a cielo aperto di via Pier Maria Caporali a Cesena si è trasformata in un vibrante spazio di riflessione civica e artistica in occasione del ‘Marzo delle donne’. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme al Forum sui Generis, celebra l’8 marzo e i diritti delle donne attraverso una ricca rassegna di circa 40 eventi che coinvolgono diverse generazioni. Protagonisti dell’allestimento sono i manifesti realizzati dagli studenti dell’Istituto Versari Macrelli, i quali, guidati dai loro professori, hanno saputo unire arte visiva e impegno sociale. Le opere interpretano i temi cruciali dei diritti, del cammino verso la parità di genere e del ruolo femminile nella società, portando la voce delle nuove generazioni nello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

