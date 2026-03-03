Una galleria a cielo aperto si snoda lungo la T1, con pensiline decorate con opere di street art realizzate da artisti coinvolti nel progetto App. Il progetto, promosso da Hg80 e Tantemani, mira a portare l’arte urbana nelle zone di passaggio e nelle aree di uso quotidiano, trasformando gli spazi pubblici in spazi di espressione condivisa. Le pensiline sono state personalizzate con murali e interventi artistici che arricchiscono il paesaggio urbano.

IL PROGETTO. Dalla città alle valli, il progetto di Hg80 e Tantemani porta la street art partecipata nei luoghi della quotidianità. Sedici fermate diventano tele urbane grazie al coinvolgimento delle comunità locali e all’intervento dell’artista Luca Font. Un’arte che esce dai musei e sale sul tram, attraversa quartieri e paesi, incontra chi ogni giorno vive la città e la valle. È questo lo spirito di «APP! Arte Pubblica Partecipata per una nuova identità collettiva», il progetto ideato da Hg80 Impresa Sociale e Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo – Progetto Tantemani, nato nel solco di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Il progetto ha il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca, Comune di Bergamo e Teb. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Una galleria a cielo aperto lungo la T1: pensiline d’arte nel progetto App!

Roma celebra l'atletica paralimpica: 600 pensiline Atac diventano una galleria urbanaRoma si trasforma in una grande galleria urbana dedicata allo sport, all'inclusione e al valore della determinazione.

Visita guidata: A giro tra le opere d’arte, Pisa museo a cielo apertoDai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all’insù, ma quanto conosciamo davvero il...

Tutti gli aggiornamenti su Una galleria a cielo aperto lungo la T1...

Temi più discussi: Festivart, l’arte invade Sanremo: la mostra diffusa tra centro storico e Casinò; Il borgo italiano dominato dalla Montagna scolpita dagli Artisti: un capolavoro; Obiettivi di astrofotografia di marzo: inizia la galaxy season 2026 con foto spettacolari!; Habicher arte e polis.

Una galleria a cielo aperto lungo la T1: pensiline d’arte nel progetto App!Dalla città alle valli, il progetto di Hg80 e Tantemani porta la street art partecipata nei luoghi della quotidianità. ecodibergamo.it

Una galleria a cielo aperto Arte dal mondo, la magia si ripeteOgni anno la piazza, le pareti, i muri e gli angoli di Lajatico diventano corridoi a cielo aperto di una galleria d’arte. Una magia che ogni anno si ripete grazie al coinvolgimento di artisti ... lanazione.it

Il sabato pomeriggio alle 16 sul digitale terrestre 177 e sulle nostre App Radio e TV di Radio Anagni c'è la nostra e vostra classifica italiana. Votate con un messaggio WhatsApp la vostra canzone italiana preferita della settimana al 348 437 2960 - facebook.com facebook

Leggi l'articolo completo sul nostro sito o sulla nostra app #Corrieredellosport #UdineseFiorentina #Astori x.com