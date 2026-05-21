Perquisizioni nell' area di alta sicurezza del carcere di Bari | sequestrati cellulari e dosi di droga

Nelle ultime ore, le forze di polizia hanno condotto perquisizioni all’interno di una sezione speciale di un carcere nel sud Italia. Durante le operazioni sono stati trovati diversi telefoni cellulari e sostanze stupefacenti nelle celle di alcuni detenuti. Le attività sono state svolte in modo da verificare eventuali collegamenti tra i detenuti e attività illecite. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri precisi di sequestri o sui soggetti coinvolti.

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La Polizia Penitenziaria ha rinvenuto numerosi cellulari e dosi di droga all'interno di alcune celle nell'area ad Alta Sicurezza del carcere di Bari. A darne notizia, in una nota, è il sindacato Fns Cisl Bari-Bat.L'intervento degli agenti sarebbe stato pianificato con la massima riservatezza e. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carceri, detenuti alta sicurezza con cellulari: 31 indagati Sullo stesso argomento Napoli: 21 cellulari e droga sequestrati nel carcere di SecondiglianoLa Polizia Penitenziaria ha effettuato questa mattina un’operazione di sequestro all’interno del centro di Secondigliano a Napoli, nel reparto... Coltello, 7 cellulari e droga sequestrati nel carcere di Poggioreale a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn coltello a serramanico, insieme a 7 cellulari e droga, sono stati trovati e sequestrati nei giorni scorsi dalla... Eseguite perquisizioni nelle sedi delle società Simico e Graffer nell'ambito di un'inchiesta della procura di Belluno per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes. Si tratta dell'impianto a fune di Cortina d'Ampezzo, costato circ x.com Accessi abusivi ai pc dei magistrati, la Procura di Milano indaga su tre tecnici della società di manutenzioneLa Procura di Milano indaga su intrusioni informatiche nei computer dei magistrati tramite il sistema Ecm del Ministero della Giustizia. Nel mirino tre tecnici di una società di manutenzione ... affaritaliani.it Olimpiadi, perquisizioni sulla cabinovia di Cortina: indagato anche l’ad di SimicoNel mirino della Procura di Belluno i lavori dell’impianto Apollonio-Socrepes. Coinvolte Simico e Graffer, ipotesi di turbata libertà di gara ... affaritaliani.it