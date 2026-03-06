Napoli | 21 cellulari e droga sequestrati nel carcere di Secondigliano

Questa mattina, la Polizia Penitenziaria ha condotto un’operazione nel reparto Liguria del carcere di Secondigliano a Napoli, sequestrando 21 cellulari e sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato al ritiro di materiali ritenuti proibiti all’interno della struttura. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali delle autorità penitenziarie.

La Polizia Penitenziaria ha effettuato questa mattina un’operazione di sequestro all’interno del centro di Secondigliano a Napoli, nel reparto denominato Liguria. L’intervento ha portato al ritrovamento di ventuno dispositivi di comunicazione e sei panetti di hashish introdotti illegalmente. La notizia è stata confermata direttamente dal Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, evidenziando la continuità degli sforzi di contrasto. Gli agenti hanno localizzato e confiscato ventidue oggetti in totale: ventuno telefoni cellulari, tra cui tre modelli miniaturizzati difficili da rilevare, e una quantità significativa di stupefacenti. Questo episodio non appare come un caso isolato ma conferma una tendenza preoccupante nell’ambiente carcerario italiano, dove l’ingresso di tali beni rappresenta una minaccia costante per l’ordine interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oltre quel muro: entriamo nel carcere di Secondigliano

