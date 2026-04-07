Recentemente si sono verificate modifiche alle modalità di accesso ai permessi previsti dalla Legge 104, in relazione ai familiari assistiti che vengono trasferiti in residenze assistenziali. Le variazioni dipendono dal tipo di assistenza sanitaria fornita all’interno delle strutture di riposo. Queste novità interessano coloro che usufruiscono dei permessi e devono aggiornarsi sulle condizioni per mantenere i benefici previsti dalla normativa.

Il diritto ai permessi della Legge 104 subisce variazioni sostanziali quando un familiare assistito viene spostato in una struttura di riposo, a seconda del tipo di assistenza sanitaria fornita. Barbara Weisz chiarisce che l’ingresso in una RSA può comportare l’interruzione dei tre giorni mensili di assenza retribuita. L’articolo 33 della legge 104 stabilisce un principio chiaro: i benefici non sono più riconosciuti se il soggetto con disabilità grave è ricoverato a tempo pieno. Per l’INPS, questo scenario si verifica quando l’ospitalità copre le 24 ore in centri pubblici o privati che garantiscono cure sanitarie costanti. Di conseguenza, il trasferimento in una casa di riposo intesa come RSA comporta solitamente la cessazione dei permessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Permessi Legge 104 e RSA: ecco come non perdere i benefici

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Permessi Legge 104 da comunicare sul portale PerlaPA entro il 31 marzo 2026. Parte il monitoraggio da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle ore utilizzate e non dagli statali - Pubblica Amministrazione / Pubblico, Legge 104 x.com