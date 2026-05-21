Periferie Mantovano | Modello Caivano operativo in altre 8 aree

Un rappresentante ha affermato che è stato definito un modello operativo per una città, basato su un finanziamento di 54 milioni di euro. Questo modello ha portato a interventi che hanno modificato l’aspetto della zona, con un’attenzione particolare a bambini e adolescenti. La stessa strategia, secondo quanto dichiarato, sarebbe stata adottata in altre otto aree. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle realizzazioni o sui risultati ottenuti.

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