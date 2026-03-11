Piano di Emergenza | Lioni presenta il nuovo modello operativo intercomunale

Il Comune di Lioni ha organizzato un incontro per discutere del nuovo modello operativo intercomunale dedicato alla gestione delle emergenze e alla sicurezza territoriale. Alla riunione partecipano rappresentanti dei diversi comuni coinvolti, con l’obiettivo di condividere le procedure e le strategie da adottare in caso di emergenza. L’evento si svolge in un contesto di approfondimento e confronto tra le autorità locali.

Il Comune di Lioni promuove un momento di confronto dedicato alla sicurezza del territorio e alla gestione delle emergenze.Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17:30, presso la Sala consiliare, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Pianificazione intercomunale di emergenza – Nuovo assetto operativo.