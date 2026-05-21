Periferie giovane di Ostia | Ragazzi del quartiere chiedono di essere ascoltati

Un giovane di Ostia ha raccontato di aver preso parte a un evento pubblico, salendo su un palco e condividendo le proprie esperienze. Ha spiegato di essere stato agitato, ma di aver trovato positivo il momento in cui ha potuto esprimere i pensieri condivisi dalla maggior parte dei ragazzi del quartiere. L’intervento si inserisce in un contesto in cui i giovani chiedono di essere ascoltati e di far sentire la propria voce.

(Adnkronos) – “Sono salita su questo palco ed ero molto agitata, però è stato bello perché finalmente ho detto le cose che tutti i ragazzi di Ostia, o la maggior parte, pensano”. Lo ha detto Olivia Monti, giovane di Ostia intervenuta per portare una testimonianza dal suo quartiere, all’apertura di Impossibile 2026, la biennale dedicata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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