Sopralluogo del capo della Protezione civile al dissalatore di Porto Empedocle | Lavoriamo per una migliore distribuzione dell' acqua

Il prefetto Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile e nuovo commissario straordinario per gli interventi sulla scarsità idrica, ha effettuato una visita al dissalatore di Porto Empedocle. La sua presenza è durata poco e si è concentrata sulla verifica delle strutture. Durante il sopralluogo, ha affermato che il lavoro dell’ente è volto a migliorare la distribuzione dell’acqua nella zona. Nessuna altra informazione è stata comunicata nel corso della visita.

Visita lampo al dissalatore di Porto Empedocle del prefetto Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile e neo commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Dopo la nomina avvenuta lo scorso 10 aprile, il primo atto disposto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Emergenza maltempo, sopralluogo di Marsilio e del capo della Protezione Civile Ciciliano nell'Alto Vastesegià partita la ricognizione dei danni e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di emergenza sulla piattaforma nazionale che sarà aperta a... Droni aerei e sottomarini per recuperare i tratti della condotta del dissalatore di Porto EmpedocleUn intervento tempestivo e all’avanguardia: l'utilizzo dei droni ha permesso la sorveglianza del tratto di mare interessato e una ricerca accurata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocca Costanza, sopralluogo di Comune, Soprintendenza e ditta incaricata in vista dell’avvio del cantiere; Diga del Pappadai: il 18 aprile il sopralluogo di Decaro e Paolicelli con De Collanz di Acque del Sud; Convocazione Prima e Seconda Commissione consiliare congiunta con sopralluogo; ROMA, SOPRALLUOGO SOTTOSEGRETARIO PRISCO ALLA TORRE DEI CONTI. Sopralluogo del capo della Protezione civile al dissalatore di Porto Empedocle: Lavoriamo per una migliore distribuzione dell'acquaIl neo commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica nei giorni scorsi aveva prorogato il termine di chiusura della prima fase del ... agrigentonotizie.it Napoli, parco dello Sport a Bagnoli: sopralluogo del capo della polizia Pisani con il sindaco Gaetano ManfrediParco dello Sport di Bagnoli, sopralluogo capo della Polizia Vittorio Pisani con il commissario straordinario Manfredi e con il presidente del Coni Buonfiglio: obiettivo realizzare struttura sportiva ... ilmattino.it , di Stefania Serino SAN BENEDETTO - Il prossimo 13 maggio è la data in cui dovrebbe tenersi il sopralluogo nella vasca idromassaggio dell'hotel di Pennabilli, dove i - facebook.com facebook Roma, sopralluogo del sottosegretario @EmanuelePrisco alla Torre dei Conti con vertici #vigilidelfuoco: illustrati gli interventi di messa in sicurezza dopo il crollo del 3 novembre #16aprile x.com