Comuni isolati carenza idrica e frane | sopralluogo in elicottero del capo della protezione civile Scelli
Il capo della protezione civile regionale abruzzese effettuerà un sopralluogo in elicottero nelle aree più colpite dal maltempo nei giorni scorsi. L’operazione si svolgerà mercoledì 8 aprile e coinvolgerà zone dove si sono verificati comuni isolati, carenze idriche e frane. L’elicottero sarà messo a disposizione dal comando regionale della guardia di finanza. La visita mira a valutare i danni e la situazione sul territorio.
Il capo della protezione civile regionale abruzzese, Maurizio Scelli, sorvolerà nella giornata di mercoledì 8 aprile le zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi, a bordo di un elicottero messo a disposizione dal comando regionale della guardia di Finanza. L'atterraggio, con decollo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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