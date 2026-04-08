Comuni isolati carenza idrica e frane | sopralluogo in elicottero del capo della protezione civile Scelli

Il capo della protezione civile regionale abruzzese effettuerà un sopralluogo in elicottero nelle aree più colpite dal maltempo nei giorni scorsi. L’operazione si svolgerà mercoledì 8 aprile e coinvolgerà zone dove si sono verificati comuni isolati, carenze idriche e frane. L’elicottero sarà messo a disposizione dal comando regionale della guardia di finanza. La visita mira a valutare i danni e la situazione sul territorio.