Perde il controllo dello scooter a tre ruote e finisce giù dall’argine del Marecchia | paura per un anziano
Nella tarda mattinata di giovedì, un anziano ha perso il controllo del suo scooter a tre ruote mentre percorreva la pista ciclopedonale che affianca il fiume Marecchia, vicino al ponte di via Coletti. L’uomo è finito giù dall’argine del fiume, suscitando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’anziano. La zona è stata temporaneamente messa in sicurezza mentre si valutano le condizioni dell’uomo e le cause dell’incidente.
Paura nella tarda mattinata di giovedì (21 maggio) lungo la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Marecchia, all’altezza del ponte di via Coletti. Un anziano che stava percorrendo il tratto sull’argine sud a bordo di uno scooter elettrico a tre ruote, in direzione monte-mare, ha perso il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E FINISCE IN UN FOSSATO, MUORE 25ENNE | 10/03/2026
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