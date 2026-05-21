Perde il controllo dello scooter a tre ruote e finisce giù dall’argine del Marecchia | paura per un anziano

Nella tarda mattinata di giovedì, un anziano ha perso il controllo del suo scooter a tre ruote mentre percorreva la pista ciclopedonale che affianca il fiume Marecchia, vicino al ponte di via Coletti. L’uomo è finito giù dall’argine del fiume, suscitando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’anziano. La zona è stata temporaneamente messa in sicurezza mentre si valutano le condizioni dell’uomo e le cause dell’incidente.

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