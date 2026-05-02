Perde il controllo dello scooter all’uscita di una curva e finisce in un fosso | paura per un 30enne anconetano

Un uomo di 30 anni di Ancona è rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava uno scooter. All’uscita di una curva, ha perso il controllo del mezzo e è finito in un fosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il coinvolto è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

ANCONA - Perde il controllo dello scooter all’uscita di una curva e finisce in un fosso: un 30enne anconetano è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. L’incidente è avvenuto attorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato in via del Castellano, all’incrocio con la strada che.🔗 Leggi su Anconatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Perde il controllo dello scooter e cade a terra dopo un volo di qualche metro: 30enne in ospedaleANCONA – Un equipaggio della Croce Gialla è intervenuto a mezzanotte all’uscita della galleria San Martino – lato centro – per prestare soccorso a un... Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: paura lungo la CerveseSul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per i controlli di rito, mentre la Polizia Locale, oltre ai rilievi del sinistro, ha provveduto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perde il controllo dello scooter durante la discesa dall'argine: ferito un 29enne; Perde il controllo dello scooter sul ponte tra Boretto e Viadana, ferito un 50enne; Milano, incidente in via Tesio: perde il controllo dello scooter durante un sorpasso e si schianta. Morto 21enne, ferito il passeggero; Ancona, perde il controllo dello scooter e cade: 59enne soccorso in strada. Perde il controllo dello scooter in una rotonda e si schianta: muore 64enne (NOME)L’incidente mortale sulla Provinciale 80. L’allarme è scattato immediatamente, inutili i soccorsi dei sanitari ... zoom24.it Perde il controllo dello scooter, morto a Spessa un 49 enneL'incidente nella serata di sabato, la vittima è Cristian Chiappo, di Premariacco. Grave un 38 enne finito con la macchina in un fossato a Chions ... rainews.it Lo sport italiano perde un simbolo, una delle sue icone più grandi. È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi. Ex pilota, anche di Formula 1, dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vince - facebook.com facebook Morto Alex Zanardi, l’annuncio della famiglia. Meloni: “L’Italia perde grande campione e uomo straordinario”. Tajani: “Ha insegnato cosa significa non arrendersi mai” x.com