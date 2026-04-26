Perde il controllo dello scooter durante la discesa dall' argine | ferito un 29enne

Da pordenonetoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dello scooter durante una discesa da un argine. L’incidente è avvenuto mentre si trovava con alcuni amici in occasione di una grigliata. Dopo la caduta, sono intervenuti i soccorsi e il giovane è stato trasportato in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un 29enne originario di Motta di Livenza (in provincia di Treviso) è rimasto ferito dopo essere scivolato con lo scooter mentre si trovava con alcuni amici per una grigliata. Sul posto i sanitari e i carabinieri della compagnia di Sacile.Il fatto si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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