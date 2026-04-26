Perde il controllo dello scooter durante la discesa dall' argine | ferito un 29enne

Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dello scooter durante una discesa da un argine. L’incidente è avvenuto mentre si trovava con alcuni amici in occasione di una grigliata. Dopo la caduta, sono intervenuti i soccorsi e il giovane è stato trasportato in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un 29enne originario di Motta di Livenza (in provincia di Treviso) è rimasto ferito dopo essere scivolato con lo scooter mentre si trovava con alcuni amici per una grigliata. Sul posto i sanitari e i carabinieri della compagnia di Sacile.Il fatto si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Perde il controllo dell'auto e travolge uno scooter: ferito un giovane - VIDEOTragedia sfiorata a Monte di Procida dove, qualche sera fa, nei pressi dell’incrocio tra via Scialoia e Corso Umberto, un’auto fuori controllo ha... Perde il controllo dello scooter e si schianta al suoloIncidente stradale ieri pomeriggio in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano in Campania. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perde il controllo dello scooter, morto a Spessa un 49 enne; Perde il controllo dello scooter e si schianta su un camion parcheggiato: 40enne in gravi condizioni; Perde il controllo dello scooter e si schianta a terra, uomo trasportato in ospedale; Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un camion sulla Statale 16 Siligate. Perde il controllo della moto e cade da un’altezza di 5 metriÈ in gravi condizioni un motociclista volato questa mattina dal cavalcavia ferroviario nei pressi del bivio della Val-Fegana, sulla SR 445. noitv.it Ancona, perde il controllo dello scooter e cade: 59enne soccorso in stradaL’incidente questa mattina in via Cesare Battisti, ad Ancona. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è stato trasportato a Torrette ... centropagina.it Melilli Volley perde 1-3 contro Volley Valley Catania in uno scontro diretto al vertice della Serie B2 femminile. Le neroverdi dominano il primo set ma vengono superate in rimonta dalle etnee, che conquistano tre punti pesantissimi e salgono in seconda posizi - facebook.com facebook Santa Giusta, perde il controllo della moto e si schianta su un palo: morto un motociclista 25enne x.com