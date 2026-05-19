Un sub esperto delle Maldive ha raccontato di essere stato all’interno di una grotta, ma di non aver mai visitato la terza camera. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un incidente che ha provocato diverse vittime nelle acque di un atollo dell’arcipelago. Con trent’anni di esperienza nelle immersioni e nelle esplorazioni subacquee, l’uomo ha descritto la zona esplorata e le circostanze in cui si è verificata la tragedia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità dell’escursione e sulla sicurezza delle immersioni in quel tratto di mare.

Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, esperto nell'esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive con 30 anni di esperienza subacquea, si è immerso nelle grotte delle Maldive «innumerevoli volte». Lui - come riporta il Daily Mail - è in grado di descrivere i terriibili ultimi istanti che il gruppo di cinque subacquei potrebbe aver vissuto, definendo la tragedia un «incidente annunciato». Nella trappola Giovedì è scattato l'allarme dopo che cinque italiani, tra cui madre e figlia, non sono riusciti a riemergere dopo aver tentato di esplorare le grotte a una profondità di circa 50... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Morti alle Maldive. «Sono stato nella grotta, ?ma mai nella terza camera. Una tragedia annunciata»: il racconto del sommozzatore esperto

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Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia»

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Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro subacquei italiani morti nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Lo ha comunicato l'avvocato Antonello Riccio che assiste la famiglia Gualtieri. I corpi, loc x.com

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