Perché si parla di fine del mondo nel 2026? I calcoli dello scienziato von Foerster e la sua previsione

Negli ultimi tempi si parla molto di una possibile fine del mondo nel 2026, in relazione a calcoli e previsioni di uno scienziato. Le teorie si basano su alcuni modelli matematici e analisi di dati storici, portando a speculazioni sulla possibilità di eventi catastrofici prossimi. Tali previsioni vengono spesso associate a interpretazioni di fenomeni naturali o a teorie scientifiche, anche se non sono supportate da conferme ufficiali. La discussione ha suscitato attenzione e dibattiti tra esperti e pubblico.

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