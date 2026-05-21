Perché si parla di fine del mondo nel 2026? I calcoli dello scienziato von Foerster e la sua previsione
Negli ultimi tempi si parla molto di una possibile fine del mondo nel 2026, in relazione a calcoli e previsioni di uno scienziato. Le teorie si basano su alcuni modelli matematici e analisi di dati storici, portando a speculazioni sulla possibilità di eventi catastrofici prossimi. Tali previsioni vengono spesso associate a interpretazioni di fenomeni naturali o a teorie scientifiche, anche se non sono supportate da conferme ufficiali. La discussione ha suscitato attenzione e dibattiti tra esperti e pubblico.
Roma, 21 maggio 2026 – Il fascino per l'apocalisse accompagna l'umanità da millenni, manifestandosi ciclicamente attraverso profezie religiose, interpretazioni astrologiche o psicosi collettive. Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a diverse scadenze catastrofiche, poi ovviamente mai accadute: molti ricorderanno il Millennium Bug alla vigilia dell'anno 2000, che minacciava un blackout tecnologico globale in grado di far collassare la civiltà, o le periodiche teorie sul misterioso pianeta Nibiru, destinato a impattare la Terra. La più celebre e pervasiva di queste ‘scadenze’ recenti è stata senza dubbio quella legata al calendario Maya, fissata per il 21 dicembre 2012. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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